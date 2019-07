L'ex-rugbyman Hayman traverse le Royaume-Uni à vélo pour la bonne cause et oublier Pau

Carl Hayman, qui n'est plus coach des avants de Pau depuis début janvier, a relevé le défi de traverser le Royaume-Uni du nord au sud à vélo au profit d'une œuvre caritative qui lutte contre la maladie de Charcot, a annoncé l'ancien All Black mardi après avoir parcouru 1.992 km.

"Travail fait. Nous avons effectué la dernière étape de Camelford à Lands End pour compléter le Great Rugby Cycle John O Groats-Lands End. Merci à tous pour votre participation et vos dons", écrit Hayman sur son compte Twitter en légende d'une photo du groupe, prise en bord de mer.

Le Néo-Zélandais aux 45 capes, âgé de 39 ans, a ainsi mis à profit son temps libre pour répondre à l'appel de Doddie Weir. L'ancien deuxième ligne international écossais avait annoncé en 2017 qu'il souffrait de la maladie de Charcot. Depuis, le géant des Borders (48 ans, 61 sélections avec le XV du Chardon) multiplie les actions de sensibilisation et de collecte de fonds pour soutenir la recherche, créant une fondation dédiée.

Après avoir suivi une préparation physique très intense, Carl Hayman, accompagné d'autres anciennes gloires du rugby, s'était lancé le 4 mars de John O'Groats, à l'extrême Nord de l'Ecosse.

Tout au long de leur périple, Hayman et ses acolytes ont été rejoints par d'autres cyclistes ou donateurs (ils étaient ainsi plus de 40 le 8 mars), et lundi un tournoi de golf réunissait entre autres trois Lions britanniques, un All Black et des joueurs de rugby à VII.

Mardi, après 15 jours à pédaler, parfois sous la pluie, le vent et la neige, Hayman et ses compagnons sont arrivés à Lands End, la pointe Sud-Ouest de l'Angleterre.