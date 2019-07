Le projet de nouveau terminal De Lijn gare du Nord est au frigo

(Belga) Le nouveau terminal de bus que De Lijn veut construire gare du Nord à Bruxelles ne verra pas le jour ces prochaines années, rapporte jeudi Bruzz. La société de transport en commun flamande se limitera à quelques adaptations de son terminal actuel sous le bâtiment CCN.

Cela fait un moment que De Lijn souhaite déplacer sous terminal situé sous le bâtiment CCN gare du Nord: l'endroit est sombre, avec peu de contrôle social et les voyageurs ne s'y sentent pas en sécurité. Le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet avait fait savoir fin janvier que le permis pour un nouveau terminal place du Nord serait délivré en février. Mais le projet a entre temps été remisé aux oubliettes, ressort-il d'une réponse du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) à une question de Cieltje Van Achter (N-VA) au parlement bruxellois. Fin février, une réunion de travail a eu lieu avec les différentes parties. "Nous sommes arrivés à la conclusion que le projet nécessite un investissement considérable, alors qu'il est tout à fait possible que le bâtiment soit profondément modifié d'ici moins de deux ans sous l'impulsion du ou des nouveau(x) propriétaire(s)", a rapporté M. Vervoort. Le bâtiment CCN est actuellement à vendre et son avenir est incertain. En attendant, De Lijn a décidé de se limiter à quelques adaptations légères pour améliorer le confort des usagers, a précisé la société à Bruzz. (Belga)