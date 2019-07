Une Chinoise arrêtée avec un logiciel malveillant dans la propriété de Trump

(Belga) Une Chinoise a été arrêtée samedi après s'être introduite dans le complexe de Mar-a-Lago en Floride, où le président Donald Trump passait le week-end, en possession de plusieurs téléphones et d'un "logiciel malveillant", selon des documents judiciaires rendus publics mardi.

Zhang Yujing, qui est originaire de la Chine populaire, a prétendu vouloir se rendre à la piscine du club pour passer les premiers contrôles, selon le compte-rendu de son arrestation. Profitant de la présence d'un homonyme sur la liste des personnes accréditées à la piscine et de la barrière de la langue, elle a pu franchir ce barrage et a ensuite été transportée en voiture de golf jusqu'à la réception du complexe, où elle a dit être invitée à un événement lié à un groupe d'amitié américano-chinoise de l'ONU. Le réceptionniste, ne trouvant pas trace de cet événement, a donné l'alerte. Lors de son interrogatoire, les agents de la sécurité du président ont découvert qu'elle transportait quatre téléphones portables, un ordinateur, un disque dur et une clé USB avec "un logiciel malveillant". Elle a été inculpée pour fausses déclarations et intrusion sur un site sécurisé. Elle ne s'est pas approchée du président qui jouait au golf dans une autre partie du club. Selon le Miami Herald, elle pourrait avoir été invitée à des événements prévus le même jour dans le complexe par Li "Cindy" Yang. Cette ancienne gérante d'un salon de massage est au coeur d'un scandale de prostitution impliquant le propriétaire de l'équipe de football américain des New England Patriots, Robert Kraft. (Belga)