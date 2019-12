Modi a été réélu à la tête de l'Inde: pourquoi cette réélection est-elle redoutée par les musulmans et les chrétiens?

Malgré un bilan économique mitigé, les nationalistes hindous du Premier ministre Narendra Modi ont remporté les dernières élections législatives en Inde. Mieux encore, le BJP, le parti du Premier ministre, réalise le meilleur score de son histoire, pulvérisant son principal concurrent, le parti du Congrès. L'intolérance religieuse s'est encore accentuée en Inde depuis l'arrivée au pouvoir des nationalistes hindous en 2014.

Narendra Modi. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose si vous n'êtes pas un féru de politiques internationales. Ce charismatique fils d'un vendeur de thé à la tête de l'Inde depuis 2014 a été investi pour un second mandat fin du mois de mai. Le parti de Narendra Modi, le BJP, réalise même un score historique après avoir fait campagne sur un discours sécuritaire anxiogène et nationaliste, s'érigeant en protecteur du pays.





Issu d'un mouvement nationaliste hindou

Cette reconduite au poste de Premier ministre de Narendra Modi inquiète les associations de défense des droits de l'homme. Pourquoi ? Cette victoire risque d'entraîner de nouvelles violences à l'encontre des musulmans principalement, mais aussi des autres minorités religieuses comme les chrétiens.

Christophe Jafferelot, est auteur et chercheur au Centre d’études de recherches (CERI). Selon lui, l'Inde se transforme en "démocratie ethnique". Il développe dans les colonnes du Monde diplomatique: "Monsieur Narendra Modi est issu du mouvement nationaliste hindou, le RSS (Corps des volontaires nationaux né en 1925), qui assimile la nation indienne à la majorité hindoue. Les nationalistes hindous considèrent en effet que, leur communauté représentant 80 % de la population, l’identité indienne doit s’incarner dans leur culture. Les minorités dont la religion n’est pas née en Inde, principalement les musulmans (14 % de la population) et les chrétiens (2 %), peuvent vivre leur foi dans la sphère privée. Mais dans l’espace public, elles doivent prêter allégeance à la civilisation dominante. Ce courant ancien de la vie politique indienne s’est heurté dans le passé aux communautés notamment musulmanes, de façon violente. "

En effet, depuis la montée au pouvoir en 2014 de Narendra Modi, les injustices et violences vécues par les musulmans et les chrétiens en Inde ont fortement augmenté. On ne compte plus les arrestations, menaces, lynchages et mises à morts de musulmans et chrétiens soupçonnés de consommer de la viande de bœuf, animal sacré pour les hindous. L'interdiction de consommer du bœuf dans de nombreux Etats de l'Inde est décriée par les musulmans et autres croyants de religions minoritaires en Inde qui sont privés d'une source de protéine peu coûteuse.

La chambre basse du Parlement indien a approuvé il y a 6 mois un projet de loi qui permet d'accorder la citoyenneté indienne aux réfugiés appartenant à diverses communautés religieuses à l'exception des musulmans.

Avril 2018, un sordide fait divers avait fait grand bruit à l'échelle nationale et sur la scène internationale aussi. "L'Inde est sous le choc après le viol en réunion suivi de mort d'une fillette musulmane de huit ans", titrait l'AFP. Ce fait divers prenait pour cadre les tensions entre hindous et musulmans selon l'enquête policière. Le corps d'une fillette appartenant à une tribu nomade pauvre avait été découvert, dans le sud de l'État indien du Jammu-et-Cachemire, une zone à majorité hindoue.

Un an plus tôt, en 2017, les catholiques indiens avaient été déçus de ne pas recevoir le pape, pourtant en tournée en Asie. Aucune raison officielle n'avait été donnée à l'absence de l'Inde dans ce voyage pontifical. Les chrétiens - principalement des catholiques - représentent 2,3% du 1,25 milliard d'Indiens, loin derrière les hindous et l'importante minorité musulmane. Les groupes de défense des droits de l'Homme avait estimé que la présence de Narendra Modi au pouvoir était clairement une explication de la non-venue du pape sur le sol indien.

Sa propre chaîne télé

"Le discours nationaliste hindou de M. Modi a pénétré jusqu’aux campagnes, du fait, principalement, de sa capacité à saturer l’espace public", explique Christophe Jafferelot dans le Monde Diplomatique. L'expert enchaine "il n’a pas son pareil pour utiliser les techniques de communication les plus sophistiquées, des messages Internet aux textos (envoyés par milliers) en passant par la télévision — M. Modi a créé sa proche chaîne, Namo Channel, pendant sa dernière campagne électorale pour diffuser son programme et ses discours. Sans oublier les réunions virtuelles : ainsi, en 2012, il a fait usage de la 3D pour tenir des meetings par hologrammes interposés dans une vingtaine de villes de l’État simultanément." Selon l'organisme américain Freedom House, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a également cherché à faire pression sur les médias indépendants via la sélection de licences télévisées et a soutenu des campagnes visant à décourager les discours qualifiés d'"antinationaux".





L'arbre qui cache la forêt

Dernièrement, la croissance de l'économie indienne a fortement ralenti au dernier trimestre de son exercice budgétaire, à 5,8% sur un an en janvier-mars, selon des chiffres officiels. Le taux global moyen était jusqu'à présent de 7%. Les observateurs estiment que la troisième économie d'Asie nécessite un taux de croissance de 8% ou plus pour parvenir à générer suffisamment d'emplois pour le million de jeunes qui entrent chaque mois sur son marché du travail. Hasard ou volonté politique, Narendra Modi a été largement réélu à la tête du pays ce après avoir fait campagne sur un discours sécuritaire et nationaliste, qui lui a permis de passer sous silence ce bilan économique mitigé.