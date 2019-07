Un festival pour refermer l'année de préfiguration du Kanal-Centre Pompidou

(Belga) Un festival pluridisciplinaire refermera Kanal Brut, "l'année de préfiguration" du musée Kanal-Centre Pompidou, installé dans les bâtiments de l'ancien garage Citroën situé au quai des Péniches à Bruxelles. Il est organisé à partir de vendredi au 30 juin prochain.

Des expositions, des représentations, des performances en direct et des résidences artistiques ont été organisées durant 14 mois sous le commissariat général du Centre Pompidou. Des travaux seront entrepris début juillet, pour environ trois ans. Le festival de clôture s'ouvre avec une fête de quartier le vendredi soir. L'"Ambient Night" permettra à une centaine de passionnés de dormir sur place pendant la nuit du 22 au 23 juin. "KANAL FABRIK-la nuit de la création" autorisera, le samedi 29 juin au soir, la jeune création à investir l'ancien garage. La musique sera aussi au rendez-vous, avec notamment le samedi 23 juin au soir Wolfgang Voigt, une référence de la scène minimale allemande. D'autres représentants du label Kompakt, comme Michael Mayer et Tobias Thomas, se produiront le dernier dimanche du festival. Côté danse, la plate-forme bruxelloise pour les danseurs urbains Freestyle Lab proposera de suivre des workshops et Ultima Vez Company permettra au public de prendre part à son spectacle. Ce festival de clôture sera aussi l'occasion de revoir certaines des meilleures performances et installations artistiques programmées depuis le 5 mai 2018. Le public aura ainsi la possibilité de redécouvrir l'oeuvre de construction Meanwhile de Gaëtan Rusquet, la performance Monumental de Jocelyn Cottencin qui ambitionne d'activer une mémoire collective issue des représentations de l'histoire, ou encore l'objet cinématographique hybride "Sister Ship" de l'artiste français Maxime Rossi. L'usine des films amateurs inventée par le réalisateur Michel Gondry sera de plus exceptionnellement ouverte pour "KANAL FABRIK-la nuit de la création". Une vente aux enchères des objets du garage Citroën sera par ailleurs organisée le samedi 29 juin. (Belga)