Grave accident cette nuit sur le quai du Bac à Sclessin: une femme a perdu la vie, un homme fonce sur le dispositif policier

Vers 0h30, un dramatique accident a eu lieu quai du Bac à Sclessin à hauteur de la rue de la Barge, rapporte la police de Liège. Trois véhicules ont été impliqués. Une conductrice est décédée. Deux conducteurs et un passager ont été blessés mais sont déjà sortis de l'hôpital. Les conducteurs étaient entendus à l’Hôtel de Police tôt ce matin. Un périmètre de sécurité a été installé et le quai a été fermé de longues heures. Vers 1h30, pour une raison indéterminée, une voiture arrivant à vive allure a foncé sur le dispositif et sur les policiers et experts présents sur place. "Une personne ayant cru que c'était un contrôle a accéléré comme une fusée sur la police et a failli percuter plusieurs policiers", nous racontait cette nuit un individu via notre bouton orange Alertez-nous. Cet incident n’a heureusement fait aucun blessé, le conducteur a été privé de liberté.