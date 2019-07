La foudre provoque un incendie dans une habitation de la région de Beloeil

La foudre est tombée mercredi matin sur une maison de la région de Beloeil et a provoqué un début d'incendie du bâtiment. Aucun blessé n'est à déplorer. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, vers 05h45 du matin, que le foudre était tombée sur une maison implantée le long de la chaussée de Brunehaut, à Ellignies Sainte-Anne (Beloeil), provoquant un incendie.

Marc Libbrecht, propriétaire sinistré témoignait dans le RTLinfo 13H: "Je n’ai jamais entendu un coup tonnerre de cette ampleur ! Il était tellement près de nous… C’était à 1 ou 2 mètres puisque je dormais juste en dessous de l’impact."

Des casernes de Basècles, Beloeil, Péruwelz et Leuze, un camion-échelle, deux autopompes, trois camions-citernes et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. A 06h30, les pompiers étaient maîtres de la situation. La toiture de l'habitation a entièrement été détruite par les flammes.

La foudre touche la terre 32 millions de fois par an. Ce matin, elle est tombée en Belgique : 9472 fois. Dont Beloeil. La décharge prend le trajet le plus court entre le nuage et le sol. C'est rarement par des maisons, mais cela arrive...



Benoît Nachez, lieutenant des pompiers – zone de secours Wallonie picarde : "Un éclair atteint généralement plusieurs milliers de volts. Le seul moyen de s’en prémunir, c’est le paratonnerre. Mais il n’est habituellement pas mis sur une maison unifamiliale. On retrouve ce genre d’ustensile sur les bâtiments élevés, ou les églises ".

A Beloeil, de grands travaux de rénovations venaient de se terminer. La maison devrait être inhabitable durant plus d’un an…