Marchienne: une Mercedes sort de la route, les six occupants gravement blessés

Une voiture a percuté une barrière, mercredi vers 4h45, rue du Port à Marchienne-au-Pont. Pour une raison encore indéterminée, le véhicule a continué tout droit à la sortie d'un virage. Les six personnes présentes à bord du véhicule sont grièvement blessés. Trois sont dans un état critique, rapportent les pompiers.



Un véhicule avec six personnes à son bord circulait rue du Port, dans le sens Charleroi-Marchienne-au-Pont. À la sortie d'un virage, la voiture a effectué un tout droit, percutant un bloc en béton puis une barrière de sécurité surplombant le canal Charleroi-Bruxelles. Les pompiers de Marcinelle sont intervenus pour désincarcérer un passager.

Les six occupants sont grièvement blessés et trois d'entre eux se trouvent dans un état critique. Cinq ambulances et deux véhicules Smur ont transporté les blessés à l'hôpital. La route a été fermée à la circulation.

©Fabian Vanhove