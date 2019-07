Formation d'un gouvernement wallon: PS et Ecolo préparent un texte conjoint à soumettre aux députés

La troisième rencontre entre PS et Ecolo, ce mercredi à Namur, devrait permettre "de travailler, ensemble, à un coeur de programme" qui sera ensuite soumis aux autres parlementaires, a affirmé le président du Parti socialiste, Elio Di Rupo, à son arrivée au Parlement de Wallonie.

"Nous allons tout d'abord répondre aux deux fois 10 propositions qu'Ecolo nous a soumises et essayer de dégager un calendrier de travail. Puis, conformément à la demande d'Ecolo, nous allons tenter de travailler, ensemble, à un coeur de programme à proposer, quand la note sera rédigée, à l'ensemble des députés wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles", a-t-il précisé.

"Au stade actuel, nous allons essayer de nous engager à rédiger un programme partagé avec Ecolo", a résumé Elio Di Rupo. "Deux formations - le cdH et le PTB - se sont retirées du jeu. Nous continuons donc avec ceux avec lesquels nous avons des convergences. Et c'est Ecolo", a de son côté assuré Paul Magnette.

"Le parti qui a la main reçoit qui bon lui semble"



La piste d'un gouvernement minoritaire PS-Ecolo soutenu de l'extérieur par des parlementaires d'autres partis, évoquée la semaine dernière par le bourgmestre de Charleroi, reprendrait-elle dès lors vigueur? "Nous n'en sommes pas là. Nous ne sommes même pas entrés dans la phase de négociations. Pour l'instant, le parti qui a la main reçoit qui bon lui semble", a immédiatement nuancé le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet.

"La réunion de ce mercredi doit nous permettre de recevoir le retour du PS sur nos propositions. Il n'est absolument pas question de cartel", a-t-il poursuivi en concédant toutefois que la question principale reste de voir "comment trouver des options qui recueillent la majorité au parlement".

Outre les négociateurs habituels - Elio Di Rupo et Paul Magnette pour le PS; Jean-Marc-Nollet et Stéphane Hazée pour Ecolo - Laurette Onkelinx (PS) et Barbara Trachte (Ecolo), ont également fait le déplacement à Namur pour y représenter la Fédération Wallonie-Bruxelles.