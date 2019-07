La Coalition climat a remis une lettre aux députés pour les presser d'agir

(Belga) Des représentants de la Coalition Climat ont remis jeudi une lettre aux élus de la Chambre des représentants, à deux heures de leur prestation de serment. Elle leur demande de ne pas attendre la formation d'un gouvernement fédéral pour se mettre au travail et amorcer la transition vers une société bas carbone.

"Dix ans, c'est le nombre d'années qui nous est imparti pour changer drastiquement la trajectoire sur laquelle nous sommes aujourd'hui embarqués et qui nous mène droit dans le mur", écrit la Coalition Climat, qui fédère une septantaine d'organisations de la société civile actives sur les questions climatiques. "Les cinq prochaines années doivent remettre la Belgique sur les rails de l'ambition. Son mutisme sur les scènes européenne et internationale n'est plus acceptable", poursuit-elle. Outre un rehaussement des ambitions climatiques, la Coalition demande une amélioration substantielle de la coopération et de la coordination des différents niveaux de pouvoirs et entités compétentes. "Cette dynamique, vous avez le pouvoir de l'instaurer dès l'installation du parlement", lance-t-elle à l'adresse des parlementaires. (Belga)