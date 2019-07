Plan catastrophe en Flandre, boue dans des maisons et des jardins dans le Hainaut: les intempéries ont causé des dégâts (vidéos)

Les averses orageuses ont balayé le pays mercredi soir et cette nuit, comme prévu. Ces intempéries ont frappé le pays une fois de plus et ont causé quelques dégâts très localement.

Ce sont principalement les provinces de Hainaut et de Liège qui ont été touchées.

En Province de Liège, la foudre s'est abattue sur une maison à Burdinne, provoquant un important incendie...Les pompiers sont restés sur place une bonne partie de la soirée.

Dans la province du Brabant Wallon, quelques interventions ont eu lieu dans la commune de Perwez.

Boue et inondations dans le Hainaut

Les intempéries ont causé des dégâts dans le Hainaut. A Souvret, rue du marais, suite aux trombes d'eau qui sont tombées, de la boue a coulé dans les routes, habitations et jardins. Trois maisons sont inondées et il y a 50 cm de boue dans les jardins, nous rapporte notre correspondant Fabian Vanhove.





A Monceau-sur-Sambre, une dizaine de maisons ont été inondées de boue et d'eau, ainsi que la route.





A Fontaine-l'Evêque, la foudre est tombée sur deux maisons, située l'une en face de l'autre. Il n'y a plus de courant dans la rue. Les pompiers sont intervenus, les services d'Ores vont prendre le relais.

A Carnières, la rue Saint-Hilaire est inondée, constate notre journaliste Aurélie Henneton, qui a pris les photos ci-dessous.





A Leernes aussi, notre correspondant Fabian Vanhove a constaté des inondations:

Plan catastrophe en Flandre

En Flandre, la phase communale du plan catastrophe a été déclenchée mercredi soir à Kalmthout en raison des fortes précipitations qui se sont abattues sur la commune anversoise. De nombreuses rues étaient inondées mercredi soir et les principaux axes de circulation sont fermés. La police recommandait aux habitants d'éviter autant que possible tout déplacement.

