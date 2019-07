"20 caves ont été noyées à cause d'un imbécile": un individu se débarrasse de branches dans la rivière à Orp-Jauche et crée un bouchon de 8m

A Orp-Jauche, plusieurs habitants ont été inondés le week-end dernier. Leurs caves ont été sous eau, même si les orages n'avaient pas été violents. Le problème vient du cours d'eau: un habitant y a jeté tellement de branches qu'elles ont bouché l'arrivée d’égouts.

Jacques ne cache pas sa colère. Il y a quelques jours, dans la soirée de vendredi à samedi, des orages traversent le village. Les quantités de précipitations ne sont pas énormes, pourtant plusieurs caves sont inondées. "C'est du n'importe quoi. C'est honteux, les gens sont révoltés, ici", confie-t-il à RTL INFO.





"Une artère vitale pour l'écoulement des eaux"

Des habitants sont révoltés contre le comportement d'un individu: un riverain qui a déversé des branches de saule directement dans la Gette, le cours d'eau local. Ces branches ont ensuite été emportées jusque dans le bas du village. "Obstrué avec d'autres végétaux, ça fait un bouchon dans le centre d'Orp-le-Petit, qui est une artère vitale pour l'écoulement des eaux. Au bout du compte, 20 caves ont été noyées à cause d'un imbécile", réagit Hugues Ghenne, le bourgmestre.





"C'est aberrant, et c'est même complètement stupide"

Les services de la commune sont intervenus en urgence pour ouvrir la voirie et dégager ce bouchon de huit mètres de long. L'intervention devrait coûter entre 50.000 et 150.000 euros. "Pendant de nombreuses années, les gens ont eu l'habitude de considérer la rivière comme une poubelle. Ils doivent comprendre que ce n'est pas le cas, qu'il y a des sanctions environnementales qui sont en œuvre, qu'il y a des gens qui travaillent, qu'il y a des contrats de rivière, et qu'il y a aussi un parc à conteneurs pas loin, qui est gratuit, qui permet à ces gens d'y déverser tout ce qu'ils veulent. C'est aberrant, et c'est même complètement stupide", ajoute le bourgmestre.

Ces branchages étant désormais retirés, le risque de nouvelles inondations est écarté. Le coupable, lui, n'a pas encore été identifié. Une plainte contre X sera déposée.