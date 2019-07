WTA Majorque - Elise Mertens, en quart de finale: "Contente d'avoir des matches en vue de Wimbledon"

(Belga) Il ne reste plus qu'une Belge au tournoi WTA sur gazon de Majorque, doté de 250.000 dollars. Il s'agit d'Elise Mertens (WTA 21). La Limbourgeoise, 23 ans, s'est hissée, mercredi, en quart de finale en coupant l'herbe sous le pied de l'Australienne Samantha Stosur (WTA 115), 35 ans, lauréate de l'US Open en 2011, 6-3, 6-3.

"Je suis très contente de figurer en quart de finale", a déclaré Elise Mertens après sa victoire. "Le gazon n'est pas la surface de prédilection de Stosur, mais il fallait tout de même jouer un bon match. Je pense que le service a joué un rôle très important aujourd'hui. Surtout dans le deuxième set, que j'avais mal entamé. Cela m'a permis de gagner beaucoup de points. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges, mais je trouve que j'ai affiché un bon niveau de jeu. Elle a essayé de me dérégler, notamment en faisant des slices, mais j'ai chaque fois trouvé la solution." Elise Mertens, également victorieuse gagné en double aux côtés de la Chinoise Shuai Zhang, rencontrera désormais l'Américaine Sofia Kenin (WTA 30), qui a battu par abandon la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 63), visiblement blessée à l'épaule, lorsqu'elle jeta l'éponge, menée 6-2, 2-0. La Floridenne, 20 ans, née à Moscou, a gagné son premier titre en janvier à Hobart et battu Kirsten Flipkens (WTA 80) au premier tour, lundi. "Kenin, je ne la connais pas vraiment", a poursuivi la numéro un belge au sujet de sa future adversaire, qui avait fait parler d'elle à Roland-Garros en battant Serena Williams au troisième tour. "Je ne l'ai encore jamais rencontrée. Il faudra tâcher de bien analyser ses points forts et ses points faibles. J'aurai également le double pour bien me préparer, puisque nous allons rejouer avec Zhang. Je suis en tout cas contente d'avoir des matches en vue de Wimbledon. Cela fait du bien", a-t-elle conclu.