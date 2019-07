Prévisions météo: "CALIENTE", l'été va démarrer sur les chapeaux de roues

Actuellement, des courants maritimes légèrement instables déterminent notre temps. Ils se déplacent entre la dépression située au nord des Iles Britanniques et une crête issue de l'anticyclone des Açores. Un centre de haute pression se développera demain sur l'ouest de la France et influencera favorablement notre temps et les températures vont grimper, grimper, grimper...

Selon l'IRM (Institut Royal Météorologique), le mercure va s'agiter de plus en plus dans nos thermomètres pour atteindre plus de 30 degrés la semaine prochaine... L'été va démarrer sur les chapeaux de roues.. Aujourd'hui jeudi, le ciel sera d'abord partiellement à très nuageux avec quelques averses. Un coup de tonnerre isolé est encore possible sur le sud-est du pays. L'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de la région littorale avec quelques rayons de soleil. Les températures ne dépasseront pas 17 à 19 degrés en Ardenne et dans la zone côtière, et 20 à 22 degrés dans les autres régions. Le vent de sud-ouest sera modéré et s'orientera l'après-midi à l'ouest.

Ce soir

Ce soir, les éclaircies s'étendent vers l'est pour finalement concerner toutes les régions.

La nuit prochaine sera peu nuageuse et parfois brumeuse. Quelques bancs de nuages bas pourront se former par endroits. La nuit sera assez fraîche avec des températures qui redescendront entre 6 et 8 degrés en Ardenne, aux alentours de 9 ou 10 degrés dans la plupart des régions et de 12 degrés en bord de mer. Le vent sera généralement faible de sud-ouest, le long du littoral parfois modéré.

Vendredi

Vendredi, l'évolution diurne favorisera le développement de quelques champs nuageux dans l'intérieur des terres. Une petite averse isolée n'est pas exclue. Les températures seront de saison et atteindront 17 à 22 degrés. Le vent faible à modéré d'ouest s'oriente au nord-ouest.

Samedi

Samedi, le soleil sera plus généreux sur le nord-ouest du pays et les nuages se feront plus nombreux en se dirigeant vers l'Ardenne. Quelques pluies pourront même déborder sur le sud du pays. Températures en hausse avec des maxima de 19 à 24 degrés.

Dimanche

Dimanche, un vent faible à modéré d'est à sud-est nous ramène de l'air plus chaud. Le ciel est ensoleillé et les températures atteignent par endroits 27 degrés.

Lundi

Lundi, la chaleur s'accentue et les températures atteignent 30 degrés. Le ciel est ensoleillé et l'atmosphère est bien ventilée par une brise modérée de sud-est.

Mardi

Une poche d'air très chaud séjourne sur l'Europe Occidentale. Le soleil reste bien présent et les températures dépassent 30 degrés.

Mercredi

Des remontées méridionales très chaudes entraînent toujours les températures au delà des 30 degrés. Les averses orageuses concernent l'ouest de la France et des Iles Britanniques.