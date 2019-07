Des chiens de traîneau marchent sur l'eau: l'INCROYABLE photo qui illustre le changement climatique

Le cliché a été pris par un scientifique de l'Institut de météorologie danois dans le fjord d'Inglefield, au nord-ouest du Groenland.

Huit chiens tirent un traîneau sur une eau bleu azur, sous un grand soleil et un beau ciel bleu. La photo est magnifique et semble surréaliste. Elle illustre l'importante fonte de glace survenue ces derniers jours dans l'Arctique.

Selon le Parisien, Steffen M. Olsen, auteur de la photo, était au Groenland pour une étude sur le climat. Il devait récupérer des balises océanographiques, lorsqu'il s'est retrouvé sur un sol glacé entièrement recouvert d'eau. "Un ciel dégagé et des températures élevées causent une fonte soudaine et importante des premières neiges puis de la glace en surface, confie le scientifique au Parisien. L’eau liquide ainsi formée ne s’écoule pas assez rapidement à travers la glace située en dessous, toujours aussi froide et perméable. Et les craquelures dans la glace ne sont pas assez importantes."

Selon le scientifique, la glace qui recouvre le fjord d'Inglefield mesure 1,2 m d'épaisseur. En-dessous, il y a 870 m d'eau. Au moment de sa traversée, il explique que 40 à 50 centimètres d'eau recouvraient la glace. "Il s’agit d’un phénomène naturel mais nous avons été surpris avec les scientifiques locaux face à l’ampleur de la fonte de la glace en surface et aux énormes quantités d’eau qu’on a vues."

Si le météorologue estime qu'il est "juste" que cette photo soit utilisée pour illustrer le changement climatique, il ne faut tout de même pas mal l'interpréter. "Le cliché montre d'abord des conditions météo très particulières ce jour-là."