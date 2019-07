Le nouveau chef du Pentagone Mark Esper, un ex-militaire reconverti dans l'industrie

Le secrétaire à l'armée de terre Mark Esper, que Donald Trump a choisi mardi pour remplacer Patrick Shanahan à la tête du Pentagone, est un ancien militaire, qui s'est reconverti dans l'industrie de Défense.

"Je connais Mark et je suis sûr qu'il fera un travail fantastique!", a noté le président américain en le nommant ministre de la Défense par intérim sur Twitter.

Contrairement à son prédécesseur qui n'avait aucune expérience militaire, M. Esper, 55 ans, a combattu en Irak lors de la guerre du Golfe en 1991. Il faisait partie de la célèbre 101e division aéroportée de l'armée américaine, honorée récemment lors des commémoration du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie.

Il est aussi un proche du chef de la diplomatie Mike Pompeo, aux côtés duquel il a étudié à la prestigieuse académie militaire de West Point. Les deux hommes en ont été diplômés la même année, en 1986.

Il connaît bien le Congrès américain pour y avoir conseillé plusieurs sénateurs, notamment le républicain Chuck Hagel, devenu ensuite ministre de la Défense.

Mark Esper était cadre dirigeant du groupe de défense Raytheon depuis 7 ans lorsque le président américain l'a choisi en 2017 pour diriger l'armée de terre.

Depuis, cet homme réservé, marié et père de trois enfants adultes, parcourt inlassablement les universités américaines pour tenter de recruter des jeunes gens suffisamment éduqués pour servir dans une armée de métier de plus en plus technologique. Une tâche difficile alors que l'armée américaine mène des opérations de combat en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Afrique...

- Un autre intérimaire -

Il est aussi chargé de l'équipement et de la formation de l'armée de terre américaine, qui est forte de 1,4 million d'hommes et femmes.

Son nom avait circulé parmi les remplaçants potentiels de l'ex-général des Marines Jim Mattis, après sa démission fracassante en décembre.

Sa nomination à la tête du Pentagone est due au retrait surprise de la candidature de M. Shanahan pour des raisons familiales. Elle signifie que le Pentagone risque de se retrouver pendant encore des mois sans ministre titulaire, en pleine montée des tensions avec l'Iran.

"Notre défense nationale a besoin d'un ministre de la Défense titulaire le plus tôt possible", a commenté le président de la commission des Forces armées de la Chambre des représentants, Adam Smith, se félicitant du choix de M. Esper.

“S'il est confirmé à ce poste, je suis convaincu que M. Esper sera capable de mettre en oeuvre la stratégie nationale de défense hors de toute influence extérieure et de considérations politiques", a ajouté M. Smith dans un communiqué.