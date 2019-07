La biennale "ARTour" débute le 23 juin dans la région du Centre

(Belga) Dix lieux de culture et sites remarquables de la région du Centre s'ouvriront à un dialogue entre l'art contemporain et le patrimoine dans le cadre de la biennale ARTour, du 23 juin au 8 septembre.

La biennale ARTour, intitulée cette année "D'un temps à l'autre", invitera pendant tout l'été à la découverte dans quelques-uns des plus beaux musées et sites patrimoniaux de la région du Centre. Des œuvres et installations d'artistes contemporains, belges et internationaux, seront exposées au public, notamment, à la collégiale Saint-Vincent à Soignies, au Musée de la Mine et du Développement Durable de Bois-du-Luc, au Musée Royal de Mariemont, au Musée Alexandre Louis Martin à Carnières, au Musée international du carnaval et du masque à Binche et à La Louvière, qui proposera de nombreuses expositions ou interventions d'artistes, entre autres, au Centre de la gravure et de l'image imprimée, au "Mill", au Centre Daily-Bul & Co, à la Maison du Tourisme du parc des canaux et châteaux ainsi qu'au château Gilson. Un pass à dix euros donnera accès aux cinq musées payants du parcours. Un guide du visiteur portant sur l'ensemble des événements est téléchargeable sur le site artour.be.