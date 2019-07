Sabrina Jacobs, notre présentatrice météo, prévient: "Cela va être chaud pour la période, mais ce ne sera pas un record" (vidéo)

Sabrina Jacobs présente les prévisions météo du week-end qui s'annoncent estivales, surtout dimanche. Et cela continuera la semaine prochaine avec des températures qui pourraient dépasser les 30°C.

"C’est d’abord un week-end estival qui s’annonce…ensoleillé, sec et de plus en plus doux. C’est un petit peu paradoxal, puisque cette après-midi, on est même un chouya en dessous des températures habituelles de la saison. Mais en quelques jours seulement, la situation va complètement évoluer. Elle va évoluer en fonction de la position des masses d’air qui seront d’humeur vraiment très changeantes !", nous explique notre météorologue.

Et de poursuivre: "Pour le moment, les courants viennent de la mer. C’est ce qui explique que le fond de l’air est un petit peu frais. On s’en est rendu compte ce matin avec des températures entre 21 et 23 degrés."

"Dans le courant du week-end, nous allons basculer dans des courants de nord-est, des courants continentaux. Ils sont déjà un petit peu plus chauds avec jusque 28 degrés dimanche. Et ces masses d’air n’auront pas fini d’avoir la bougeotte."

"Et c’est là que les choses vont réellement se réchauffer, puisque dans le courant de la semaine prochaine, les courants viendront du sud, et on parle alors d’une influence sub-tropicale avec des valeurs qui vont afficher 33°C voire 34°C. Petite précision : c’est chaud pour la période, mais ce n’est pas un record, puisque fin juin en Belgique, le thermomètre est déjà monté jusque à plus de 36°C, c’était en 1947."