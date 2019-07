Michel est porté disparu depuis qu'il a quitté sa péniche à Herstal: l'avez-vous vu?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Liège.

Dans la soirée du mardi 18 juin 2019, Michel AUBRY, un homme âgé de 65 ans, a quitté sa péniche située Quai de Wallonie à Herstal. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Monsieur Aubry mesure 1m75 et est de corpulence mince. Il a les yeux gris-vert et est chauve. Il porte des lunettes et se déplace difficilement.

Habituellement, il porte une veste mi-longue en cuir noir à multi-poches.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.



