Le président mexicain propose de rencontrer Trump en septembre

"Ma recommandation respectueuse serait que (la rencontre) se tienne en septembre (...) Nous voulons tirer le bilan de l'accord et nous pourrions le faire ensemble", a déclaré M. Lopez Obrador lors de sa conférence de presse quotidienne. Le président de gauche, qui a pris ses fonctions le 1er décembre, n'a encore jamais rencontré le président américain, avec lequel il s'est toutefois entretenu par téléphone à plusieurs reprises. Il a également toujours tenté de maintenir des relations cordiales avec son homologue, malgré les menaces répétées de Washington qui accuse Mexico de laxisme dans la gestion de l'afflux de clandestins, essentiellement d'Amérique centrale, qui traversent le pays vers la frontière américaine. Fin mai, Donald Trump avait ainsi menacé d'imposer des tarifs douaniers sur tous les produits mexicains importés aux Etats-Unis si Mexico ne parvenait pas à freiner cette vague de migrants. Le 7 juin, les deux pays sont parvenus à un accord. Mexico a d'ores et déjà déployé 6.000 hommes de la Garde nationale à la frontière avec le Guatemala pour renforcer les contrôles et s'est engagé à accélérer le retour dans leur pays des migrants, dans l'attente que soit traitée leur demande d'asile aux Etats-Unis. L'accord prévoit une révision dans les 45 jours. (Belga)