L'UE affiche son soutien à Cuba confronté au durcissement des sanctions américaines

(Belga) L'Union européenne (UE) a affiché vendredi son soutien à la coopération et au développement avec Cuba au moment où l'île est confrontée à un durcissement de l'embargo des États-Unis.

L'UE "condamne fermement les mesures extraterritoriales unilatérales envers Cuba qui contreviennent au droit international. Nous sommes préoccupés par l'impact négatif du durcissement de l'embargo américain", a déclaré le commissaire à la Coopération internationale et au développement, Neven Mimica. Le Commissaire européen participait à La Havane à un Forum sur les affaires avec Cuba, qui a réuni 120 hommes d'affaires, juristes et universitaires venus des États-Unis, d'Espagne et du Canada pour promouvoir les investissements dans l'île. "Il est très pertinent de participer à ce Forum (...) et de souligner le rôle de soutien de l'Union européenne dans ce contexte difficile", a-t-il ajouté devant la presse. Washington a ajouté Cuba à sa liste noire de la traite des êtres humains jeudi, renforçant une série de mesures telles que des restrictions sur les voyages en bateau de croisière vers Cuba. L'UE, qui est désormais le premier investisseur étranger à Cuba, lui a déjà apporté son soutien politique dans plusieurs contentieux avec Washington, dont l'embargo appliqué depuis 1962 et la récente entrée en vigueur du titre III de la loi Helms-Burton, qui permet des actions en justice contre des entreprises étrangères présentes sur l'île. Selon M. Mimica, l'UE souhaite "soutenir l'engagement de Cuba à améliorer l'environnement des investissements afin d'encourager les acteurs économiques et financiers de l'Union européenne à mettre en oeuvre des initiatives communes". (Belga)