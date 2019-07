Un peu de répit samedi avant une vague de chaleur

(Belga) Le temps sera ensoleillé et assez chaud, samedi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les nuages pourront cependant être plus abondants par moments. Le mercure atteindra 20 degrés en bord de mer et sur les hauteurs ardennaises et 24 degrés ailleurs.

Le vent, de secteur nord-est, sera faible à modéré et modéré à la Côté. En soirée et durant la nuit, le ciel sera étoilé et serein, avec des minima compris entre 10 en Ardenne et 15 degrés en plaine. Une vague de chaleur débutera ensuite dès dimanche. Le mercure grimpera en effet jusqu'à 29 degrés localement. Le vent, de secteur est, sera faible à modéré. Il fera encore très chaud lundi, jusqu'à 32 degrés. Même au littoral, le thermomètre affichera près de 28 degrés avant l'arrivée d'une brise de mer. Quelques nuages cumuliformes pourront toutefois se former et une averse n'est pas exclue en fin de journée à la mer. La tendance aux fortes chaleurs se poursuivra encore mardi et mercredi, avec des maxima jusqu'à 35 degrés. (Belga)