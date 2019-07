Voici le MobiScore: le nouveau site qui évalue le niveau de MOBILITÉ d'une adresse en fonction de la réalité des transports en commun

On connait le “Nutriscore”, qui nous informe sur la valeur nutritionnelle des aliments. Il existe, aussi, désormais un “MobiScore”. Un indicateur, fondé sur le même principe, et qui détermine, cette fois, si votre maison, future ou actuelle, est intéressante sur le plan de la mobilité : sa proximité avec les transports en commun, mais aussi le temps qu’il faut pour rejoindre votre travail ou l’école de vos enfants. Vous pouvez d'ailleurs faire le test, sur internet.



La maison de Bram et Lotte à Lierre en Flandre a obtenu un excellent 8,5/10, sur le "Mobiscore" mis au point par le gouvernement flamand. Le travail, la crèche, les transports en commun, tout se situe à quelques centaines de mètres à peine de la Bomlaarstraat.





La réalité des transports en commun mieux prise en compte



Lotte fait l’un de ses trajets chronomètre en main : "Nous venons d’arriver en quatre minutes et demi", dit-elle. Mais le Mobiscore flamand oublie un détail : le bus ne passe que toutes les demi-heures et le week-end, c’est encore pire.



Selon un tout nouveau MobiScore très clairement inspiré du Nutriscore, cette adresse obtient donc un résultat orange qui laisse à désirer. "Mettons que j’habite ici, le Mobiscore développé par les autorités flamandes va voir qu’il y a un arrêt de bus à proximité et va automatiquement attribuer un score de mobilité élevé. Nous allons d’abord regarder la fréquence et le temps de parcours avant d’attribuer un MobiScore adapté", explique François Halin, associé chez Nextmoov.





Le centre-ville pas toujours la meilleure option



Autre exemple, avec une adresse en plein centre de Bruxelles, le Quai au Bois de Construction n’hérite que d’une note moyenne car il est très difficile de rejoindre une autre ville sans embouteillage. Ce tout nouveau MobiScore est donc plus précis, il montre de vraies différences entre les régions du pays.

"Dans le zoning de Wavre, par exemple, beaucoup d’entreprises offrent une voiture de société à leurs employés, probablement en raison de cette difficulté d’accessibilité en transports en commun", précise François Halin.



Le MobiScore, c’est donc un site web d’ores et déjà disponible. Vous pouvez faire le test ici.