F1: Lewis Hamilton en pole position du Grand Prix de France

Lewis Hamilton (Mercedes) partira dimanche en pole position du Grand Prix de France, 8e épreuve du championnat du monde de F1, devant son coéquipier Valtteri Bottas, confirmant la domination totale des Mercedes sur le championnat.

Les deux Mercedes ont devancé sur le circuit Paul Ricard au Castellet (sud-est) la Ferrari de Charles Leclerc et la Red Bull-Honda de Max Verstappen. Sebastian Vettel (Ferrari) n'a pu faire mieux que 7e.

Hamilton a réalisé un temps de 1:28.319, pulvérisant le temps qu'il avait réalisé l'an dernier et qui lui avait également conféré la 1re position sur la grille. Il a devancé Bottas de 286/1000e.

"Valtteri a été très rapide tout au long des essais libres et j'ai essayé de rattraper mon retard", a souligné le pilote britannique, en soulignant cependant que les variations du vent avaient déséquilibré sa voiture lors des qualifications.

"Lewis a réalisé un très bon tour", a concédé le pilote finlandais, assurant que la pole position s'était jouée sur des "détails".

C'est la 86e pole position de sa carrière pour le pilote britannique et la 6e fois cette année que les Mercedes occupent la 1re ligne d'un Grand Prix. Elles ont gagné toutes les courses depuis le début de la saison, Lewis Hamilton en remportant 5 et Valtteri Bottas 2. Hamilton est en tête du championnat du monde avec 162 points devant Bottas (133), Sebastian Vettel (100) et Max Verstappen (88).

Charles Leclerc, qui est un "quasi-local" de l'étape puisqu'il est Monégasque, a souligné qu'il était "satisfait" de son tour mais que celui-ci n'avait pas été suffisant pour battre les Mercedes.

"J'espère bien pouvoir me battre avec lui (Hamilton) pendant la course dimanche, a-t-il toutefois affirmé.

Les qualifications ont également montré la bonne forme actuelle des McLaren-Renault qui ont terminé 5e et 6e avec respectivement le Britannique Lando Norris et l'Espagnol Carlos Sainz.

Le Français Pierre Gasly (Red Bull-Honda), à la peine, est 9e et la Renault de l'Australien Daniel Ricciardo 8e.

Romain Grosjean (Haas) n'a pu aller plus loin que la 1re séance de qualifications et partira loin sur la grille en 16e position.

Le départ du Grand Prix sera donné à 15h10 locales (13h10 GMT).