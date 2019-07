Environ 7.000 personnes ont assisté au Festinam à Namur

(Belga) Environ 7.000 personnes, selon les organisateurs, ont assisté samedi à Namur au Festinam, qui accueillait notamment Slimane, Vitaa et Maître Gims.

C'était la deuxième fois que le festival avait lieu dans la capitale wallonne après une première édition en 2016 à Namur Expo. Commme le souhaitait l'organisation, c'est un public très large qui a répondu présent, avec une majorité d'enfants et d'adolescents mais aussi beaucoup de familles. Le soleil radieux a largement contribué à la fête et des mesures spéciales avaient été prises pour faire face à la chaleur. "Les ventes de tickets ont été très bonnes ces derniers jours avec la météo annoncée", a expliqué Mathieu Willems, porte-parole de Createvent, société organisatrice. "Quelques personnes ont eu des coups de chaleur, mais rien de grave et les services de secours avaient été renforcés", a-t-il ajouté. "Nous avons par ailleurs autorisé le public à entrer avec des bouteilles d'eau, à défaut de pouvoir en mettre à disposition gratuitement." Sur le plan artistique, l'un des moments phares de la journée a été le duo regroupant Slimane et Vitaa. "Il s'agissait d'une première ici en Belgique, en prélude de leur future tournée commune. Le public l'attendait, on l'a fait", s'est réjoui l'organisation. Maître Gims se produisait lui dans le cadre de son Fuego Tour. Il y avait également à l'affiche Vegedream ou Ben'Do, sans oublier DJ Daddy-K. (Belga)