Météo - Les températures grimpent

(Belga) Soleil et chaleur seront au programme dimanche et les prochains jours, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Dimanche matin, le ciel sera ensoleillé avec parfois des voiles d'altitude. De petits cumulus pourront se développer en cours de journée à l'intérieur des terres. Les maxima atteindront 25 degrés en Hautes Fagnes et jusqu'à 29 degrés en Campine, sous un vent d'est à sud-est généralement faible puis modéré. En soirée et durant la nuit, il fera doux. Les minima oscilleront entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 20 degrés dans le centre. La chaleur montera d'un cran dès lundi. Le thermomètre affichera de 30 à 32 degrés et 29 au littoral, où une brise de mer est attendue. Mardi et mercredi, la température devrait grimper jusqu'à 34 à 35 degrés. (Belga)