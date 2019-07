Rebondissement dans l'affaire Maddie McCann: les enquêteurs seraient sur le point de résoudre le dossier

La petite Maddie McCann a disparu il y a 12 ans déjà au Portugal. Après des années de recherches, les enquêteurs seraient enfin sur le point de résoudre ce mystère. Un nouveau suspect aurait été identifié.

En 2007 son visage fait le tour du monde: la petite Maddie est portée disparue à l’âge de 3 ans. Ses parents, en vacances au Portugal, étaient sortis manger un soir. Quand il reviennent, la fillette n’était plus dans sa chambre. "Cette fin est inimaginable. je ne me vois pas rentrer sans Madeleine", déclarait à l'époque la maman



Kate et Gerry McCann, les parents de Maddie (2011) © DPA



12 ans plus tard, l’enquête progresse. Les policiers portugais et anglais se seraient concertés récemment. Selon le journal britannique The Mirror, l’étau se resserre autour d’un nouveau suspect présent au Portugal au moment de la disparition de la fillette. Mais son identité est tenue secrète.



Maddie McCann



Le mois dernier, le nom d'un autre homme a fait surface: Martin Ney, un pédophile allemand qui a tué trois garçons entre 1992 et 2001. La piste a cependant été écartée.



Une enquête parsemée de rebondissements



Durant 12 ans, l'enquête sur la disparition de Maddie n'a cessé de rebondir. Elle avait été classée en 2008, puis rouverte en 2012. Durant les recherches, il y a eu toute une série de fausses pistes. D'où la volonté des enquêteurs de rester désormais discrets.



Si Madeleine était encore en vie, elle aurait 16 ans aujourd'hui.



