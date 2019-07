Voici "Scamp the Tramp", le chien le plus LAID du Monde

Chaque année, en Californie, des chiens de plusieurs Etats américains participent au concours mondial du chien le plus laid du Monde. La plupart de ces chiens ont subi une forme de traumatisme ou ont été sauvés d'un refuge.



© CNN



Dix-sept chiens ont marché sur le tapis rouge et ont montré leurs attributs aux juges. Cette année, c'est "Scamp the Tramp" (bandit des rues) qui a remporté la compétition. "Il le mérite vraiment, pour tout ce qu’il fait pour les autres", explique Yvonne Morones, la maîtresse de "Scamp the Tramp".





©Belga



©Belga



"Il a été trouvé dans une rue mal famée de Compton en Californie. Je l’ai adopté à temps juste avant qu’il parte dans un refuge à Los Angeles (...) Il a des dreads qui poussent sur son corps, elles sont complètement naturelles. Je l’appelle mon petit rasta", a ajouté Yvonne Morones.





©Belga