Du soleil, de l'eau et beaucoup de patience: la pêche revient en force en Wallonie

La pêche attire de plus en plus d'amateurs en wallonie. Il y a aujourd'hui 300 fédérations pour quelques 65.000 affiliés. Il existe également des "gites de pêche", des hébergements destinés à accueillir tous ces passionnés du bouchon.

Des bâtiments situés proche d'un point d'eau, dans lequel la pêche est autorisée. Le contexte est idéal: les informations sont visibles, l'accès aux zones de pêche se fait à pied et tout est fait pour réunir, notamment, des générations différentes. Ce sport est aujourd'hui de plus en plus pratiqué, et avec le retour du beau temps, ces gîtes de pêche peuvent afficher complet.

Ce label concerne aujourd'hui pas moins de 16 hébergements en Wallonie. Un nouveau moyen de pratiquer la pêche, alors que les jeunes retrouvent le plaisir de s'y adonner, notamment en ville, où la pêche sur les quais de la Meuse fait fureur.