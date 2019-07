Un cadavre découvert à la frontière belge: la police néerlandaise lance un appel pour identifier la victime

La police néerlandaise a lancé dimanche un appel demandant l'aide de la population belge pour tenter d'identifier une femme découverte samedi sans vie et nue près du village de Westdorpe, en Zélande, tout près de la frontière belge.

La police estime qu'il s'agit d'une affaire criminelle au vu des blessures que portait le corps. Un passant a découvert le corps dans un pré de Westdorpe, à quelques mètres de la frontière.

Il s'agit, selon un porte-parole de la police, d'une femme blanche, âgée d'entre 50 et 65 ans, avec des cheveux roux courts, de corpulence normale, mesurant de 1,65 à 1,70 m, sans bijoux ni tatouages. La victime ne portait aucun vêtement. Les policiers néerlandais ont pris contact avec leurs homologues belges pour échanger des informations, tout en lançant un appel aux personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête. Ils visent expressément le public belge.

Toute information utile peut être fournie via le numéro de téléphone 0900-8844 ou par le réseau social Whatsapp (+31612207006), via l'application dédiée de la police néerlandaise ou par le biais du formulaire en ligne à l'adresse politie.nl/aangifte-of-melding-doen, ainsi qu'anonymement aux numéros 0800-7000 et 0900-8844.