Italie: séisme ressenti à Rome, aucun dégât signalé

(Belga) Un tremblement de terre de magnitude 3,7 a eu lieu dimanche soir à une trentaine de km de Rome, où la secousse a été ressentie par une partie de la population, a indiqué l'Institut italien de géophysique.

Aucun dégât n'a été signalé, selon les médias italiens, mais une ligne de métro de la capitale italienne a été temporairement interrompue pour effectuer des vérifications, selon l'Atac, la société des transports de Rome. Le service a ensuite repris en fin de soirée, selon cette même source. Le séisme a eu lieu près de Colonna, une petite ville à l'est de Rome, mais n'aurait fait aucun blessé ou dégât notable, selon les médias italiens citant la protection civile et des témoins. Beaucoup d'habitants de Colonna et des alentours sont toutefois sortis de chez eux après cette secousse, enregistrée par l'institut italien à 20H43 (19H43 GMT). Elle a eu lieu à 9 km de profondeur, ce qui explique pourquoi elle a été particulièrement ressentie alors que la magnitude était modérée, selon des experts interrogés par l'agence de presse Agi. La capitale italienne ne se trouve pas directement sur une zone de forte activité sismique, mais les tremblements de terre qui ont lieu dans la région voisine des Abruzzes, zone de forte activité sismique, sont souvent ressentis à Rome. (Belga)