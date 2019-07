Plantations de cannabis à grande échelle: 37 inculpés seront jugés dans un procès "mammouth" à Charleroi

C’est sous haute sécurité et dans une ambiance très lourde que la Chambre du conseil de Charleroi s’est réunie jeudi dernier pour une audience exceptionnelle. Le dossier analysé est gigantesque : 90 cartons et 37 inculpés.

Selon nos sources, l’organisation criminelle, qui a des ramifications au Maroc, était active dans le trafic et les plantations de cannabis à grande échelle. Le ministère public épingle également de la vente de cocaïne.

Des poursuites existent également concernant la détention d’armes prohibées ou soumises à autorisation. Un véritable arsenal a en effet été trouvé chez un des inculpés : kalachnikov AK47, micro scorpion, fusil mitrailleur, riot canon court, fusil de chasse Beretta, pistolet GP 9mm, pistolet colt 45, revolver 28, revolver taurus et 22 sprays de gaz lacrymogène.

Pour faire fonctionner les plantations, l’organisation criminelle aurait détourné de l’électricité au détriment d’Ores, l’opérateur wallon des réseaux gaz et électricité qui se constituera probablement comme partie lésée. Elle a également utilisé des fausses identités, faux documents et des sociétés pour commettre des faits délictueux.

L’association de malfaiteurs savait faire usage de la force, certains inculpés sont en effet poursuivis pour des faits de violences et de séquestration. Selon nos sources, la Chambre du conseil a décidé de renvoyer les 37 suspects devant le tribunal correctionnel de Charleroi où ils seront jugés pour leur participation à l’organisation criminelle. Un procès mammouth qui va nécessiter un important dispositif de sécurité dans et autour du Palais de Justice de Charleroi. Les dates des audiences seront fixées dans les prochaines semaines.