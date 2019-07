Son épouse souffre d'hémiplégie depuis qu'il l'a violemment giflée: voici la sentence du tribunal de Namur

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné, lundi matin, Vincenzo C., prévenu de coup volontaire ayant entraîné une incapacité permanente le 6 octobre 2015 dans le chef de son épouse, à une peine de quatre ans de prison dont trois avec sursis probatoire.



Le prévenu avait donné une violente gifle à son épouse avec, pour conséquences, une hémorragie cérébrale massive et un syndrome d'hydrocéphalie. La victime souffre, depuis, d'hémiplégie et a développé des altérations de la conscience qui ont conduit à un ralentissement du processus cognitif. Elle ne peut par ailleurs plus vivre sans l'aide d'un tiers.

Lors de l'audience, la défense avait mis en avant le fait que durant son hospitalisation, la victime aurait pu être secouée par un membre de sa famille lors d'une visite dans sa chambre. Ce qui aurait pu causer les lésions dont elle est victime aujourd'hui. Une thèse non suivie par le tribunal correctionnel de Namur qui a estimé que la gifle portée par le prévenu était bel et bien à l'origine de l'incapacité permanente.