Brussels Airlines obtient sa propre place au sein de Lufthansa: "Pas d'inquiétude à avoir pour l'emploi ou d'éventuelles perturbations" (vidéos)

L'intégration de la compagnie aérienne Brussels Airlines à Eurowings n'ira pas plus loin, a indiqué le groupe Lufthansa lundi. A l'avenir, Brussels Airlines entretiendra par contre des contacts plus étroits avec d'autres filiales du groupe dont Lufthansa, Austrian Airlines et Swiss.

Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour l'instant pour Brussels Airlines qui devrait quitter le giron d'Eurowings, rapporte notre journaliste Frédéric Delfosse, envoyé sur place pour RTLINFO. Eurowings est cette société dans laquelle il y avait des pertes ces dernières années, des déficits parfois importants. Des craintes avaient donc été exprimées au sujet d'une possible contagion de ces pertes au sein de Brussels Airlines. Mais l'emploi au sein de Brussels Airlines devrait être garanti dans un premier temps. "A priori, il ne devrait pas y avoir de restructuration ou de pertes d'emploi immédiates chez Brussels Airlines, rapporte encore notre journaliste. La compagnie va même pouvoir bénéficier d'une certaine autonomie au sein d'une groupe Lufthansa".

"Je crois qu'il n'y a pas trop d'inquiétudes à avoir, confie Didier Lobbe, permanent CNE, au micro de RTLINFO. Il faudra voir s'ils ne vont pas annoncer un mega plan de restructuration concernant le sol, mais normalement pour tout ce qui est personnel naviguant, il n'y aura pas d'incidence", poursuit Didier Lobbe. Les voyageurs qui s'inquiétaient du maintien de leur vol ces prochains jours peuvent donc a priori considérer qu'il n'y aura pas de perturbations. Néanmoins, cela n'exclut pas que des restructurations puissent avoir lieu à l'avenir dans le cadre d'une amélioration des performances. En effet, un "plan de redressement" sera également proposé pour Brussels Airlines au troisième trimestre de cette année, indique-t-on dans un communiqué de presse.La manière de mettre en oeuvre ce changement de stratégie sera examinée dans les prochains mois. Désormais, Eurowings se concentrera sur les vols courts, intra-européens. Un conseil d'entreprise extraordinaire doit se tenir lundi chez Brussels Airlines, le personnel recevra plus d'informations à l'issue de celui-ci.