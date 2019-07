30°C atteints à Uccle: premier jour tropical de 2019, découvrez nos prévisions pour la semaine

"Premier jour tropical de 2019: 30°C à Uccle", a annoncé cet après-midi notre météorologiste David Dehenauw sur Twitter. Le terme "tropical" est en effet officiellement utilisé quand la température atteint les 30°C à l'observatoire d'Uccle. Ce mardi, il devrait faire encore un peu plus chaud. Les maxima seront en hausse et oscilleront entre 28 ou 29 degrés à la mer et 34 degrés en Campine, indique l'Institut Royal de Météorologie (IRM).

Ce mercredi sera marqué par un temps ensoleillé sur la majeure partie du territoire. "En tout début de matinée, nous prévoyons toutefois de la grisaille sur le nord-ouest du pays; celle-ci se lèvera rapidement mais la région côtière pourrait conserver un temps brumeux durant le reste de la journée", prévient l'IRM. Les températures seront très contrastées entre la côté où les maxima dépasseront difficilement la barre des 20 degrés, et la Lorraine belge ainsi que la Campine où le mercure atteindra entre 31 et 34 degrés.

Jeudi, après la rapide dissipation de la grisaille matinale présente en plusieurs endroits, le temps sera ensoleillé partout, avec des maxima de 22 ou 23 degrés au littoral à 32 ou 33 degrés sur l'extrême sud-est du pays. Le vent de nord-est restera modéré, et à la côte parfois assez fort.

La journée de vendredi sera à nouveau marquée par un temps très ensoleillé avec des maxima autour de 23 ou 24 degrés à la côte, et entre 25 et 31 degrés dans l'intérieur des terres. Le vent restera modéré de secteur nord-est.

Samedi, le soleil brillera encore généreusement sur l'ensemble du pays. Il fera à nouveau plus chaud avec des maxima compris entre 29 et 35 degrés.

Dimanche, de l'air moins chaud atteindra nos régions par l'ouest. Le temps devrait rester sec et ensoleillé avec parfois quelques passages nuageux. Les maxima se situeront entre 22 ou 23 degrés en bord de mer, et 30 ou 31 degrés en Campine ainsi qu'en Lorraine belge.