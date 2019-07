500 scientifiques réunis pour discuter du successeur de l'accélérateur à particules

(Belga) La 5e édition du Future Circular Collider Week (FCC Week) réunit, du 24 au 28 juin, 500 scientifiques, innovateurs et décideurs à Bruxelles pour discuter d'un possible successeur à l'accélérateur à particules "Large Hadron Collider" du CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire).

Le nouvel accélérateur à particules doit être plus grand et plus puissant que l'actuel accélérateur du CERN afin d'obtenir plus de précisions sur l'origine de l'univers. L'objectif est ambitieux puisque ce nouvel accélérateur devra faire 100 km de long, soit 4 fois plus grand qu'actuellement. L'accélérateur à particules actuel a encore une durée de vie d'une vingtaine d'années. Lors de cette FCC Week, le point sera fait sur les possibilités et les enjeux d'une telle installation. (Belga)