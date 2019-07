Publifin - La Provence confirme le désengagement de Nethys

(Belga) La Provence confirme le désengagement du groupe belge Nethys de son capital, dont il détient 11% des parts, ont annoncé six syndicats du quotidien lundi soir dans un communiqué.

"Après une visite très amicale à mon domicile avec M. Xavier Niel, je vous confirme le processus de désengagement de Nethys pour le groupe Nice-Matin et La Provence", a écrit Bernard Tapie, actionnaire majoritaire de la Provence, dans un mail lu par la direction aux représentants syndicaux lundi. Des rumeurs de ce désengagement courraient depuis décembre 2018, quand Nethys avait annoncé son intention de se désengager du capital de Nice-Matin. Depuis une semaine, l'homme d'affaires Xavier Niel est en concurrence avec le magnat Iskandar Safa pour le rachat des parts de Nethys dans Nice-Matin. Dans le mail lu par Virginie Layani, directrice générale adjointe, aux syndicats, M. Tapie a indiqué que "concernant les 11% du capital de l'Avenir Développement (ndlr: détenue par Nethys) de La Provence, il n'a, à aucun moment, été question que le groupe de M. Niel soit candidat au rachat", glissant que "des discussions sont en cours avec des acteurs de forte notoriété et de grande valeur". "La prochaine étape étant le choix du partenaire, je vous communiquerai son identité dans les plus brefs délais", promet M. Tapie. Nethys est une filiale de Publifin. (Belga)