Canicule: comment s'organisent les écoles avec les petits de maternelle?

Comment tenir le coup avec cette chaleur étouffante ? Aujourd'hui est la journée la plus chaude de la semaine. Les jours suivants, cela ira un peu mieux. Mais cette dernière semaine d'école est clairement compliquée, surtout pour les plus petits de classes maternelles.

"Bon les loulous si jamais vous avez soif, n'oubliez pas vous allez boire, d'accord? Quand on a plus d'eau dans la bouteille, on peut la remplir ou on va prendre un petit gobelet. C'est important de boire", conseille une enseignante à ses jeunes élèves de maternelle à l'école Saint-Marie de Châtelet.

Plusieurs fois par jour, les institutrices répètent les mêmes consignes. En cette période de fortes chaleurs, les enfants doivent s’hydrater autant que possible. "Il faut boire beaucoup d'eau mais plus boire de jus", explique une fillette.

Les activités trop physiques sont également évitées. "On s'isole, on ferme les tentures la journée et on a un ventilateur. On fait des petits jeux calmes", indique Christine Bernair, institutrice maternelle.

Des règles importantes que les enfants semblent avoir bien intégrées. "Il faut mettre de la crème solaire parce qu'il y a bien de soleil", affirme une jeune élève.

En effet, avant d’aller à la récréation, il y a deux règles à suivre: mettre de la crème solaire ainsi qu’un couvre-chef. "Les enfants qui ont de la crème solaire, on leur applique pour les protéger et cela plusieurs fois par jour. Maintenant ceux qui n'en ont pas, on leur montre qu'il faut se mettre dans les endroits ombragés", confie Christine

A 10h25, la sonnerie retentit. C’est donc le moment d’aller profiter un peu à l’extérieur. Avant de sortir, l'institutrice rappelle encore quelques consignes. "Est-ce que l'on peut courir s'il fait très chaud ? Non. Des petits jeux calmes et on se met à l'ombre." Mais une fois dehors, les bonnes résolutions sont vite oubliées.