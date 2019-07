Conseils pour pratiquer le sport par cette cette chaleur sans risquer le malaise

Attention si vous faites du sport en extérieur par cette chaleur. Il faut évidemment beaucoup boire, mais pas seulement.

La canicule n’arrête pas le sportif. Tél un caméléon, le coureur s’adapte à son environnement.

"Je mets des habits plus légers, parce que des pantalons par ce temps c'est impossible, et j'y vais le matin quand il ne fait pas encore trop chaud", explique une joggeuse. "Je me couvre un petit peu moins et je fais beaucoup moins d'efforts, j'écoute un peu plus mon corps", dit une autre. "Courir à l'ombre, tout près des cours d'eau, il fait plus frais", ajoute enfin un coureur.

Le sport doit en effet rester un plaisir. Et pour cela, il faut appliquer ces quelques règles de bases. Côté nutrition, préférez une eau plate et tempérée. Et s’il faut boire tous les jours 1,5 litre d'eau, ajoutez ¾ de litre par heure de sport.

Certains aliments, digestes, et riche en eau, sont également à privilégier…



"On pense notamment à la pastèque ou au melon, aux fraises ou à la pomme, mais aussi aux épinards, au concombre et aux courgettes qui sont gorgées d'eau, explique Damien Pauquet, diététicien et nutritionniste du sport. Par contre, on va réduire les aliments très gras ou très sucrés parce que plus c'est lourd, plus ça devient indigeste et plus ça fait monter la température, on parle de thermogenèse."



Côté pratique, portez des vêtements amples et respirants. Et surtout, préparez votre corps avant votre sortie sportive…



"Si on veut courir le soir après une journée de travail, on va aller prendre une douche un peu tiède pour faire descendre la température corporelle avant de partir pour sa course", explique Capucine Trevisani, coach sportif.



Diminuez l’intensité de l’exercice. Enfin, entraînez-vous plutôt avant 8 heures du matin et après 20 heures.