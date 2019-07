Vague de chaleur - Le mercure a atteint 32 degrés à Uccle

(Belga) La température maximale relevée à Uccle mardi était de 32,0 degrés, indique sur Twitter David Dehenauw, météorologue à l'IRM.

Le mercure a grimpé progressivement mardi pour atteindre 32 degrés à Uccle après 14h00. Les maxima les plus élevés ont été notés dans les stations météo du Limbourg (34,5 degrés à Kleine-Brogel) et en Campine anversoise (34 degrés à Réthy). Les températures les plus "fraîches" concernaient quant à elles le littoral, 21,2 degrés à Zeebrugge à 14h00. Des maxima moins élevés sont attendus dans les prochains jours dans le centre du pays. Le thermomètre devrait en effet afficher autour de 25 degrés. Le soleil lancera une nouvelle offensive samedi. Il devrait faire entre 28 et 33 degrés. (Belga)