Rock Werchter - Le festival Rock Werchter presque sold out

La 45e édition du festival Rock Werchter est presque sold out. Il reste environ 500 tickets d'un jour pour ce jeudi et 1.500 pour dimanche. Quelque 500 tickets combinés sont également encore disponibles. Les 88.000 tickets de vendredi et samedi ont tous été vendus.

Les têtes d'affiche de cette édition seront P! nk, Muse, The Cure, Tool, Mumford & Sons, Florence + the Machine, Bastille et Greta Van Fleet. Elbow, Paul Kalkbrenner, Brockhampton, Charlotte Gainsbourg, Bring Me The Horizon, Kylie, Years & Years, Weezer, Janelle Monae, The 1975, Robyn, Macklemore, The Good, The Bad & The Queen, Bear's Den, Beirut, Angèle, Balthazar, New Order, Underworld entre autres se succéderont également sur les scènes. Pour faire face à la chaleur, les organisateurs ont prévu de fournir de l'eau potable gratuitement aux blocs sanitaires et à l'entrée notamment. Pour la première fois, les festivaliers sont également autorisés à emporter avec eux une gourde vide. Des points de rafraichissement avec de l'eau non-potable et des brumisateurs ont aussi été installés par endroits, tandis que de la crème solaire sera distribuée gratuitement. Des zones d'ombre supplémentaires sont prévues. L'organisation a aussi tenu à mettre l'accent sur l'écologie. Même si les boissons seront servies dans des gobelets en plastique, de nombreux efforts sont fournis pour favoriser le recyclage. Le festival compte aussi sa propre station de traitement des eaux et un système d'électricité verte a été mis en place. De Lijn et la SNCB ont prévu des services supplémentaires afin d'amener les festivaliers à bon port. Un ticket pour l'événement donne de plus droit à un billet de train électronique gratuit.