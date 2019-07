L'observatoire astronomique de l'UNamur aura un téléscope solaire unique en Wallonie

(Belga) L'observatoire astronomique de l'université de Namur (UNamur), dont l'inauguration est prévue le 7 septembre, sera doté d'un téléscope solaire de grand diamètre unique en Wallonie, a indiqué l'établissement mardi.

Ce télescope offrira un autre regard sur le soleil avec des images d'une grande qualité. Les écoliers, étudiants et autres passionnés de la région pourront ainsi pratiquer l'astronomie en journée. L'outil sera installé au début de l'été prochain et complètera l'instrumentation déjà en place au sein de l'observatoire. Cette acquisition est notamment soutenue par le ministre de la Recherche et de l'Innovation, Pierre-Yves Jeholet, et co-financée par le Service public de Wallonie via une subvention extraordinaire de 18.795 euros. Baptisé Antoine Thomas, du nom d'un jésuite namurois astronome impérial à la cour de Chine au XVIIème siècle, l'observatoire de l'UNamur sera inauguré le 7 septembre 2019. Financé en partie via des dons, il sera voué à l'enseignement et à la sensibilisation avec pour mission de faire découvrir l'Univers à un large public depuis le cœur de la ville. Dès son démarrage, il sera équipé de trois télescopes montés en parallèle et d'une instrumentation spécifique qui permettront de s'initier à tous les types d'observations astronomiques. Les objets du ciel profond seront montrés quasiment en direct grâce à des techniques diminuant l'impact de la pollution lumineuse. De grands groupes pourront aussi faire leurs observations depuis un auditoire connecté aux instruments. "Cet observatoire va à nouveau permettre à la Wallonie de se distinguer en matière d'enseignement et de recherche à l'échelle internationale", a déclaré le ministre Jeholet. "Je me réjouis aussi du rôle qu'il pourra jouer en faveur d'un intérêt des jeunes pour les sciences, et notamment dans le domaine aérospatial, qui est actuellement à la recherche de personnel jeune et qualifié." (Belga)