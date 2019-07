Els Hertogen nouvelle directrice générale de l'ONG 11.11.11

(Belga) Els Hertogen est la nouvelle directrice générale de l'ONG 11.11.11, l'aile flamande de la coupole d'associations belges de solidarité internationale, indique-t-elle dans un communiqué mercredi. Els Hertogen succède à Bogdan Vanden Berghe, qui deviendra le 1er juillet directeur politique de Groen.

Le conseil d'administration de 11.11.11 a décidé mardi soir de nommer Els Hertogen à ce poste. Celle-ci compte déjà 12 ans d'expérience au sein de l'ONG, où elle était devenue directrice adjointe des programmes. "Je suis convaincue qu'Els est la bonne personne pour renforcer la position et le message de 11.11.11 dans la société", souligne Bea Cantillon, présidente du conseil d'administration. "Elle est familiarisée avec le monde de la coopération au développement, connaît l'organisation et peut compter sur un fort soutien du secteur. Els apportera également une vision fraîche et dynamique." En tant que directrice générale, Els Hertogen souhaite accorder de l'importance à la collaboration entre les organisations internes et externes au secteur Nord-Sud. "La société actuelle a besoin d'une coupole d'organisations qui continuent de délivrer un message de solidarité internationale, de lutte contre l'injustice et d'espoir." (Belga)