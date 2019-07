Martin Maes sans mot après la suspension de l'UCI

(Belga) Martin Maes, vice-champion du monde de descente aux Mondiaux 2018 de mountainbike, a été suspendu 90 jours par l'Union cycliste internationale (UCI) mercredi en raison "d'une violation non-intentionnelle du Règlement Antidopage". Le cycliste belge ne nie pas les faits. Il a effectivement eu recours, sans le savoir, au probénécide - une substance 'masquante' et interdite - pour soigner une blessure dangereuse. Maes ne comprend donc pas cette suspension.

"Je suis sans mot", s'est indigné Maes sur le site de son équipe GT Bicycles. "Depuis 2013, ma vie toute entière est dédiée au vélo et je me suis entraîné très dur pour réaliser mes rêves. Il y avait urgence pour soigner cette infection. Nous n'avons pas vérifié deux fois la prescription du médecin. C'est notre unique erreur. Je dois désormais faire face à cette situation, m'entraîner encore plus dur et revenir très vite pour transformer cette frustration en plaisir sur le vélo." Maes, 22 ans, avait fait sensation l'an dernier en remportant la dernière manche de Coupe du monde de descente à La Bresse pour ses débuts et en se classant 2e du championnat du monde à Lenzerheide.