Wall Street finit en ordre dispersé, fébrile à l'approche du G20

(Belga) Wall Street a fini en ordre dispersé mercredi malgré une hausse résolue durant une bonne partie de la séance, dans l'attente d'une rencontre entre le président Donald Trump et son homologue Xi Jinping en marge du G20, attendue comme un prélude à une potentielle détente commerciale.

Selon les résultats définitifs à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 0,04%, à 26.536,82 points. L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 0,32%, à 7.909,97 points. L'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,12% à 2.913,78 points. Le marché avait nettement avancé dès l'ouverture dans le sillage de propos jugés encourageants du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. Celui-ci s'est montré confiant sur l'issue de la rencontre entre les présidents américain et chinois prévue samedi au Japon. "Nous avons parcouru environ 90% du chemin (vers un accord) et je pense qu'il est possible que nous y parvenions", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision CNBC depuis Bahreïn. Mais le vent d'optimisme s'est essoufflé en fin de séance. "Le marché évolue de manière très modérée cette semaine, dans l'attente de nouvelles qui émergeront du G20 et du débat actuel sur les taux d'intérêt de la la Banque centrale américaine" (Fed), a analysé Nate Thooft de Manulife AM. Baisse de taux éventuelle ou non, le patron de l'institution américaine a été particulièrement malmené par le président américain mercredi. "C'est grâce à moi qu'il est là et il veut montrer qu'il est un dur. Qu'il nous montre qu'il est un dur, mais il ne fait pas un bon boulot!" a affirmé M. Trump au sujet de Jerome Powell sur la chaîne Fox Business. La Chine a également fait l'objet de ses critiques et menaces matinales, le président affirmant qu'il pourrait imposer de nouvelles taxes punitives sur 300 milliards de dollars de produits chinois, à 10% ou 25% en cas de nouvel échec dans les tractations. Si cette menace était mise à exécution, les Etats-Unis auront imposé des tarifs douaniers punitifs sur l'ensemble des importations de produits chinois dans le pays. Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis évoluait à 2,047% vers 20H30 GMT, contre 1,985% mardi à la clôture. (Belga)