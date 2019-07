Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - Les candidats démocrates à la Maison Blanche s'adressent à l'Amérique

(Belga) Dix candidats démocrates à la Maison Blanche ont ouvert mercredi à Miami le premier débat télévisé de la présidentielle américaine, avec en tête d'affiche la sénatrice Elizabeth Warren qui voit dans son programme progressiste la meilleure façon de battre Donald Trump en 2020.

Les deux heures d'émission ont débuté à 21H00 (01H00 GMT mardi) dans cette grande ville de Floride, un Etat clé dans les élections américaines. Pourfendeuse de Wall Street âgée de 70 ans, Elizabeth Warren a été la première a prendre la parole sur le thème des inégalités économiques. "Nous devons opérer des changements structurels dans notre façon de gouverner, dans notre économie et dans notre pays", a-t-elle déclaré sous les applaudissements. Face à un nombre record de candidats, les organisateurs ont dû sélectionner vingt d'entre eux, répartis en deux soirées. L'affiche de jeudi sera plus relevée avec les deux premiers dans les sondages --l'ancien vice-président centriste Joe Biden et le socialiste Bernie Sanders-- ainsi que deux candidats du peloton de tête, Kamala Harris et Pete Buttigieg. Elizabeth Warren a été propulsée en troisième place des sondages par des performances publiques remarquées en ce début de campagne. Elle devance de loin les neuf autres démocrates qui l'entourent sur le plateau. Alors qu'il vole vers le Japon pour un sommet du G20, Donald Trump a affiché son dédain pour ses rivaux potentiels, ironisant dans un tweet qu'il ne pourrait pas tout commenter en direct: "Désolé, je suis à bord d'Air Force One, en route pour sauver le monde libre!" "C'est un groupe vraiment peu enthousiasmant", avait-il lâché plus tôt, alors qu'un sondage le donnait la semaine dernière perdant en Floride face à plusieurs démocrates engagés dans la primaire, Joe Biden en tête. (Belga)