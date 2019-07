Nouveau le 1er juillet - France: les véhicules les plus polluants interdits dans le Grand Paris

(Belga) Les véhicules les plus polluants, c'est-à-dire les motorisations diesel de plus de 18 ans et essence de plus de 21 ans, seront interdits de circulation dès le 1er juillet 2019 dans un large périmètre autour de Paris.

Plus de la moitié (49) des 79 communes du Grand Paris situées dans le périmètre concerné ont accepté d'adhérer à cette Zone à faible émission (ZFE), dont le projet avait été voté en novembre 2018 par la métropole du Grand Paris (MGP). Les maires de ces communes devront signer un arrêté d'application de la ZFE. Concrètement, seront frappés d'interdiction les véhicules diesel immatriculés et mis en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 et les essence de plus de 21 ans, soit des véhicules qui ne respectent pas les normes européennes et françaises en termes d'émissions de polluants et de particules fines. Ces véhicules ne pourront plus circuler dans le périmètre situé à l'intérieur de l'A86, qui forme une boucle autour de Paris et relie de grandes villes de la banlieue parisienne comme Versailles (Yvelines) ou Bobigny (Seine-Saint-Denis), par exemple. Toutefois, "la verbalisation n'interviendra pas avant 2021", a souligné le président de la Métropole du Grand Paris, tout en rappelant que selon les experts, il y avait "6.600 morts par an prématurées" dans le périmètre de la MGP. Un calendrier progressif étendra ensuite cette mesure aux autres vignettes, pour atteindre en 2030 l'objectif de 100% de véhicules propres en circulation. (Belga)