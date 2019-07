Jordan, une Américaine, tuée par des requins aux Bahamas

Une jeune Américaine a été tuée après avoir été attaquée par des requins aux Bahamas lors d'une plongée en famille, a annoncé la police. Jordan Lindsey, âgée de 21 ans et originaire de Californie (ouest), a été attaquée mercredi par trois requins alors qu'elle nageait en plongée libre au large de Rose Island, à l'est de Nassau, a déclaré à la chaîne WLPG, filiale de CNN, le commissaire adjoint de la police, Paul Rolle.



La jeune femme a été sortie de l'eau et évacuée mais était décédée à son arrivée à l'hôpital, a ajouté M. Rolle. L'espèce de requins responsable de sa mort n'a pas été précisée. "Nous pouvons confirmer qu'une citoyenne américaine a succombé à ses blessures à la suite d'une attaque de requins le 26 juin aux Bahamas", a déclaré un porte-parole du département d'Etat américain à la chaîne ABC News.

Des attaques rares dans la région



Jordan "nous manquera profondément", a déclaré la famille de la jeune femme sur la plateforme de financement participatif GoFundMe, où une cagnotte a été ouverte pour rapatrier le corps en Californie et les obsèques. Le ministère du Tourisme des Bahamas a exprimé dans un communiqué retransmis par WPLG ses "plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime".



Les attaques de requins sont plutôt rares dans la région. Toutefois, non loin de là sur la côte de Caroline du Nord (sud-est), trois attaques ont été répertoriées depuis le début du mois de juin.