Corentin CHOQUÉ: panne des frigos, un supermarché contraint de jeter toute la nourriture

"Incroyable scène au Delhaize Saint-Lambert. Suite à une panne de courant, tous les aliments se trouvant dans les rayons frigos étaient bons pour la poubelle... Nous ne voyons pas tous les caddies dans la vidéo, mais c'était pas moins d'une QUARANTAINE (si pas plus) de caddies remplis", racontait Corentin sur Facebook mercredi dernier, accompagnant son observation indignée d'images de frigos vides au pied desquels s'étirait une longue file de charriots débordant de nourriture. "Je sais pas si vous imaginez la quantité de ouf que ca représente !?", s'offusquait-il. Les aliments ne retourneraient jamais dans un frigo. Une seule direction: la poubelle. "Une personne (complètement dépitée de la situation) expliquait que la réglementation de l'Afsca ne permettait pas de distribuer toute cette nourriture aux plus démunis car la chaine du froid avait été brisée l'espace d'un temps", rapportait Corentin.

Nous avons appelé l'enseigne belgo-néerlandaise afin d'obtenir quelques explications. Ce n'est pas une panne d'électricité mais bien la fuite du gaz frigorifique qui a entraîné l'arrêt du fonctionnement des frigos dans ce supermarché du centre de Liège mercredi. La température a augmenté jusqu'à 10°C, nous a indiqué Roel Dekelver le porte-parole de Delhaize. À une telle température, la chaîne du froid était rompue et la qualité des produits frais ne pouvaient plus être garantie, avec un risque d'intoxication alimentaire. Par conséquent, poursuit-il, Delhaize a pris ses responsabilités: "On ne prend aucun risque." Roel Dekelver a tenu à rappeler que son entreprise avait été pionnière en Belgique dans la redistribution de vivres aux associations il y a 10 ans et qu'elle travaillait avec les banques alimentaires depuis 25 ans.

S'il s'était agi d'une panne d'électricité, existe-t-il des générateurs de secours qui se mettent en route pour assurer l'alimentation des frigos ? La réponse est non car les frigos sont extrêmement gourmands en énergie.