USA: deux responsables vénézuéliens inculpés pour blanchiment d'argent

Luis Alfredo Motta Dominguez et Eustiquio Jose Lugo Gomez sont accusés d'avoir utilisé des banques de Floride pour blanchir le produit de pots-de-vin obtenus de sociétés américaines ayant décroché des contrats dépassant 60 millions de dollars avec Corpoelec entre 2016 et 2018, selon un communiqué du ministère, qui ne précise pas où se trouvent les deux hommes. M. Motta Dominguez était alors ministre de l'Energie et président de Corpoelec, dont M. Lugo Gomez était le directeur des achats et qui a depuis été promu adjoint au ministère de l'Energie. Général à la retraite, M. Motta Dominguez a été limogé le 1er avril par le président Nicolas Maduro après une série de coupures massives de courant ayant paralysé le pays et poussé le gouvernement à rationner l'électricité. En juin, un Américain et un Vénézuélien ont plaidé coupable devant un tribunal de Floride d'avoir versé des pots-de-vin aux deux dirigeants de Corpoelec. Leurs peines doivent être prononcées le 4 septembre. Parallèlement, le ministère américain du Trésor a imposé des sanctions contre MM. Motta Dominguez et Lugo Gomez pour leur "implication dans des cas importants de corruption et de fraude au détriment du peuple vénézuélien" et en lien avec leur inculpation, selon un communiqué distinct. Les pots-de-vin reçus pour octroyer d'importants contrats d'équipement et de maintenance aux entreprises américaines concernaient l'achat de matériel incompatible avec le réseau électrique vénézuélien qui l'ont endommagé, contribuant à sa détérioration et aux pannes d'électricité, selon le Trésor. Ces sanctions prévoient notamment le gel des avoirs aux Etats-Unis des personnes concernées et l'interdiction pour les ressortissants ou sociétés américaines de faire affaire avec elles. Le gouvernement américain estime illégitime le président Nicolas Maduro, dont le pays est plongé dans une grave crise économique, et veut qu'il quitte le pouvoir au profit l'opposant Juan Guaido. Président de l'Assemblée nationale, il a été reconnu par les Etats-Unis et une cinquantaine d'autres pays comme président du Venezuela par intérim. Le Venezuela, qui possède les plus grandes réserves pétrolières du monde, est secoué par une profonde crise économique qui se traduit notamment par une hyperinflation, des pénuries d'essence, de produits de première nécessité et des coupures de courant à répétition.